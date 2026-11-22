ANTALYA (ANP) - Directe verwijzingen naar fossiele brandstoffen en het afbouwen daarvan ontbreken ook in de laatste versie van de teksten die de voorzitters van de klimaattop in Antalya hebben opgesteld. In de nacht van zaterdag op zondag beraden alle landen op de top zich over een slotverklaring. Daar ging grote onenigheid aan vooraf, vooral over het gebruik van olie, gas en steenkool.

Onder meer de EU en kleine eilandstaten vinden het cruciaal dat er vervolgstappen komen met fossiele brandstoffen, omdat die de meeste CO2-uitstoot veroorzaken en daarmee het sterkst bijdragen aan de opwarming van de aarde. Olie- en gasproducerende landen, waaronder Saudi-Arabië, willen daar echter geen harde afspraken over maken.

Drie jaar geleden leidde de klimaattop in Dubai tot een akkoord waarin een oproep stond om een "transitie weg van fossiele brandstoffen" te maken. In de concepttekst die Turkije en Australië zondagochtend willen voorleggen aan alle landen, wordt alleen in het algemeen verwezen naar de afspraken die destijds zijn gemaakt. Bovenin de tekst wordt het akkoord dat in Dubai werd gesloten "in zijn volledigheid" in herinnering gebracht. Plannen die eruit voortvloeiden, moeten bovendien "volledig en snel" worden uitgevoerd, is de boodschap verder. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat de eerdere afspraken over fossiel blijven staan, maar er wordt dus niets aan toegevoegd.

Het is nog de vraag hoe de tekst zal vallen bij de delegaties. Diverse landen hebben al duidelijk gemaakt dat ze desnoods zonder overeenstemming uit Antalya zullen vertrekken. Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) zei zaterdag dat hij liever geen deal heeft dan "een slechte deal". Panama had een soortgelijke boodschap.

Een klimaattop zonder slotverklaring waar iedereen mee akkoord is, zou gelden als grote mislukking. Zoiets gebeurde voor het laatst in Kopenhagen, in 2009. Wel werden toen afspraken gemaakt door een deel van de deelnemers die jaren later aan de basis lagen van het Klimaatakkoord van Parijs (2015).

De vraag is in hoeverre er nu nog onderhandelingsruimte is. De Turkse voorzitter Murat Kurum maakte aan het begin van de nacht duidelijk dat hij de tekst zoals die er nu ligt in de ochtend hoopt af te hameren.