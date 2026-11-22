GUASAVE (ANP) - Bij de operatie rond de arrestatie van de Mexicaanse drugsbaas 'El Chapo Isidro' zijn zaterdag zeker elf mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten gaat het om vier Mexicaanse militairen en zeven personen die ervan verdacht werden lid te zijn van het kartel van Fausto Isidro Meza Flores, zoals de drugsbaron officieel heette.

Meza Flores stond aan het hoofd van het Guasave-kartel en was een van de machtigste drugshandelaren in de staat Sinaloa. Hij stond op de lijst van tien meest gezochte voortvluchtigen van de Amerikaanse FBI. El Chapo Isidro werd aangehouden samen met twee handlangers, die zijn neef en zwager waren.

De arrestaties worden door Mexicaanse autoriteiten gezien als een belangrijk succes in de strijd tegen criminele organisaties. De Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA noemde de aanhouding van Meza Flores een "aanzienlijke klap" voor een crimineel netwerk dat ervan wordt beschuldigd fentanyl en andere drugs de Verenigde Staten binnen te smokkelen.