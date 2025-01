Ook in Gronings ziekenhuis UMCG 'vrij rustig'

GRONINGEN (ANP) - Ook het Groningse ziekenhuis UMCG meldt een "vrij rustige" nieuwjaarsnacht op de spoedeisende hulp. Volgens een woordvoerder kwamen zes patiënten binnen met vuurwerkletsel, van wie er twee verwondingen in het gezicht hadden. Er was ook een patiënt met ernstig letsel door geweld en een aantal mensen die een alcoholvergiftiging hadden opgelopen.

De woordvoerder zegt dat de nieuwjaarsnacht meeviel, omdat eerder op de avond nog relletjes waren in Hoogkerk, een buurt in het westen van de gemeente Groningen. Daar moest de ME worden ingezet.