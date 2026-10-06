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Oekraïne plaatst netten op bruggen tegen droneaanvallen

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne heeft antidronenetten opgehangen bij meerdere bruggen in de hoofdstad Kyiv. Rusland heeft de afgelopen dagen twee van die bruggen aangevallen met drones, in een ogenschijnlijke poging om het openbare leven in Kyiv te verstoren.
De droneaanvallen gebeuren steeds vaker met nieuwe modellen die sneller vliegen en daardoor moeilijker te onderscheppen zijn. De netten zijn een manier om te voorkomen dat die toestellen de bruggen kunnen raken.
Antidronenetten worden ook al dicht bij de frontlinie gebruikt om belangrijke transportroutes te beschermen. Ook sommige schepen op de Zwarte Zee zijn daarmee uitgerust tegen droneaanvallen.
Oekraïne kondigde maandag ook al aan te zijn begonnen met het gebruik van door AI aangestuurde geweren tegen de Russische drones.
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