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Te heet om te werken? Dit zijn je rechten als de temperatuur boven de 30 graden stijgt

Samenleving
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 07 juli 2026 om 9:39
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De thermometer tikt de komende dagen op veel plekken wederom de 30 graden aan en dat maakt werken voor veel mensen een flinke uitdaging. Zeker voor wie buiten staat of in een warme werkplaats aan de slag moet. Maar wanneer is het eigenlijk té heet om te werken? En mag je dan gewoon naar huis?
Helaas, er bestaat in Nederland geen wettelijke maximumtemperatuur waarbij werknemers automatisch mogen stoppen met werken. Dat betekent echter niet dat werkgevers hun personeel maar aan hun lot mogen overlaten.

Maatregelen nemen

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere werkgever verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Levert extreme hitte gezondheidsrisico's op, dan moet de werkgever maatregelen nemen om problemen als uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte te voorkomen.
Doet een werkgever dat niet en loopt een werknemer daardoor gezondheidsschade op, dan kan de werkgever daarvoor aansprakelijk worden gesteld. In uitzonderlijke situaties, wanneer sprake is van een direct gevaar voor de gezondheid, mag een werknemer het werk neerleggen.

Tropenrooster

Voor sommige beroepen gelden strengere afspraken. Zo hoeven dakdekkers bij een temperatuur van 40 graden of meer niet langer het dak op. Bovendien werken zij vanaf 25 graden vaak volgens een tropenrooster, waarbij de werkdag veel vroeger begint om de ergste hitte te vermijden.
Ook in de dak- en gevelbranche zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zodra het kwik boven de 30 graden uitkomt, moet de werkgever extra beschermende maatregelen treffen.

Dit moet je baas regelen

Een werkgever kan de risico's van hitte op verschillende manieren beperken. Denk aan voldoende drinkwater, extra pauzes, schaduwplekken, aangepaste werktijden en beschermingsmiddelen zoals petten of zonnebrandcrème. Steeds meer bedrijven werken bovendien met een speciaal hitteprotocol.

Ziek door de hitte?

Wie ziek wordt door werken in extreme temperaturen, valt onder de normale ziektewetgeving. Meestal heb je recht op minimaal 70 procent van je loon, al is in veel cao's afgesproken dat het volledige salaris wordt doorbetaald. Is de ziekte ontstaan doordat de werkgever onvoldoende maatregelen nam, dan kan ook een schadevergoeding of volledige loondoorbetaling in beeld komen.

Calamiteitenverlof

En dan is er nog een ander probleem waar veel ouders deze week mee te maken kunnen krijgen. Sluit de school van je kind onverwacht eerder vanwege de hitte, dan kun je in veel gevallen gebruikmaken van calamiteitenverlof. Dat verlof is bedoeld voor onverwachte noodsituaties en wordt in principe gewoon doorbetaald.

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