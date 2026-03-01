Ook Iraanse ex-president Ahmadinejad dood, meldt staatspersbureau

TEHERAN (ANP/DPA) - De voormalige Iraanse president Mahmud Ahmadinejad is door de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen ook om het leven gebracht volgens een Iraans staatspersbureau. Hij was volgens de melding met lijfwachten in een huis in het oosten van Teheran toen dat werd getroffen.

Ahmadinejad was president van 2005 tot 2013 en zijn harde lijn ten aanzien van het nucleaire programma bracht het land in conflict met westerse mogendheden. Hij was aan het begin van zijn presidentschap de favoriet van de sjiitische geestelijkheid en van radicale parlementariërs.

Tegen het einde van zijn ambtstermijn kreeg hij veel het verwijt dat door zijn fanatieke beleid het land met economische sancties te maken kreeg en daardoor enorme economische problemen kreeg.

De huidige president Pezeshkian werd in 2024 president en gold toen als een gematigde politicus die het land wilde hervormen.