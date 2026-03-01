ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS: drie Amerikaanse militairen omgekomen bij operatie tegen Iran

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 16:04
bijgewerkt om zondag, 01 maart 2026 om 16:29
anp010326142 1
Drie Amerikaanse militairen zijn zondag omgekomen tijdens de aanvallen van en op Iran. Dat meldt het Amerikaanse operationele commando in de regio, U.S. CENTCOM, op X. Vijf andere Amerikanen raakten zwaargewond. Enkele anderen zouden kleine verwondingen hebben opgelopen, zoals hersenschuddingen.
Onduidelijk is op dit moment om wie het gaat of waar de slachtoffers zijn gevallen. De afgelopen twee dagen worden op verschillende plekken in het Midden-Oosten beschietingen over en weer uitgevoerd. Daarbij vielen al tientallen doden.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (2)

De Opperste Leider is dood: dat verandert alles

image+(1)

Waarom bent u deze oorlog begonnen, mr. President?

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

174653685_m

Dit is een opmerkelijke eigenschap van bescheiden mensen

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

Loading