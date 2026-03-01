VS: drie Amerikaanse militairen omgekomen bij operatie tegen Iran

Drie Amerikaanse militairen zijn zondag omgekomen tijdens de aanvallen van en op Iran. Dat meldt het Amerikaanse operationele commando in de regio, U.S. CENTCOM, op X. Vijf andere Amerikanen raakten zwaargewond. Enkele anderen zouden kleine verwondingen hebben opgelopen, zoals hersenschuddingen.

Onduidelijk is op dit moment om wie het gaat of waar de slachtoffers zijn gevallen. De afgelopen twee dagen worden op verschillende plekken in het Midden-Oosten beschietingen over en weer uitgevoerd. Daarbij vielen al tientallen doden.