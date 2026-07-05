Ook maandag nog geen treinen van Rotterdam naar het zuiden

ROTTERDAM (ANP) - Door "verschillende tegenvallers" bij de herstelwerkzaamheden na een brand kunnen ook maandag nog geen treinen rijden van Rotterdam naar het zuiden, meldt ProRail. "We vinden het ontzettend vervelend dat we de prognose opnieuw moeten bijstellen."

Door de brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion afgelopen maandag werden ongeveer tweehonderd kabels verwoest. Sindsdien heeft ProRail het hervatten van het treinverkeer al meerdere keren uitgesteld. Nu voorziet de spoorbeheerder dat er tot zeker dinsdagochtend 05.00 uur geen treinen op het traject richting het zuiden rijden.

"Dag en nacht wordt gewerkt aan het herstel van de beschadigde kabels in de kabelgoot, waarbij specialistische laswerkzaamheden worden uitgevoerd. Het grootste deel daarvan is inmiddels afgerond", aldus ProRail. Specialisten zijn inmiddels gestart met het meten en testen van de herstelde kabels en systemen. Daarbij blijkt soms dat een kabel na herstel toch niet goed werkt, wat weer voor extra werk zorgt.

Reizigers kunnen bussen nemen, internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid.