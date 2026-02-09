Ook maandagochtend plaatselijk dichte mist in noordwesten

DE BILT (ANP) - In Noord-Holland en het westelijke Waddengebied komt ook maandagochtend plaatselijk weer dichte mist voor. Zaterdag en zondag gaf het KNMI ook al code geel af voor dichte mist in het midden en noorden van het land. Die waarschuwing blijft voor het noordwesten tot zeker maandagochtend 08.00 uur van kracht.

Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Daardoor zijn de weg en het overige verkeer minder goed zichtbaar, waarschuwt het KNMI. Ook in de rest van het noorden komt mist voor, maar daar zal het zicht niet minder dan 200 meter zijn.