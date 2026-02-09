ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook maandagochtend plaatselijk dichte mist in noordwesten

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 1:28
anp090226003 1
DE BILT (ANP) - In Noord-Holland en het westelijke Waddengebied komt ook maandagochtend plaatselijk weer dichte mist voor. Zaterdag en zondag gaf het KNMI ook al code geel af voor dichte mist in het midden en noorden van het land. Die waarschuwing blijft voor het noordwesten tot zeker maandagochtend 08.00 uur van kracht.
Bij dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Daardoor zijn de weg en het overige verkeer minder goed zichtbaar, waarschuwt het KNMI. Ook in de rest van het noorden komt mist voor, maar daar zal het zicht niet minder dan 200 meter zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

169455938 l normal none

7 zinnen die verraden dat je niet erg veel sociale intelligentie hebt

ANP-546517683

Deze 2 irritante gewoontes zijn eigenlijk een teken van intelligentie

192282705_m

The Economist: waarom de dollar nog veel dieper zal vallen

104712337 m

'De penis is de kanarie in de koolmijn'

shutterstock_169576067

Vezels, carotenoïden en vitaminen: de vergeten voedingsstoffen die je brein scherp houden op latere leeftijd

106192975-15538613-image-a-1_1770495212711 (1)

Hoe mijn lerares Josef Mengele verborgen hield voor nazi-jagers - en waarom.

Loading