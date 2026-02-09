EU-chef Von der Leyen blij met winst Seguro in Portugal

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is blij met de overwinning van de centrumlinkse presidentskandidaat António José Seguro in Portugal zondag. Op X noemde ze Seguro's winst op de uiterst rechtse kandidaat André Ventura een overwinning voor "gedeelde Europese waarden".

Von der Leyen prees de "democratische volharding" van de Portugezen, die ondanks de stormen die woedden in hun land toch gingen stemmen. Portugal en buurland Spanje hadden dit weekeinde te maken met storm Marta. Eind januari zorgde storm Kristin ook al voor veel problemen. Zeker vijf mensen kwamen om het leven. Er waren overstromingen en honderdduizenden huishoudens kwamen zonder stroom te zitten.

Met 95 procent van de stemmen geteld, haalde Seguro 66 procent. Hij had in de eerste ronde 31,3 procent van de stemmen gehaald. In de tweede ronde, zondag, kreeg hij de steun van conservatieve kiezers om zo een overwinning van Ventura te voorkomen. Deze haalde in de eerste ronde 23,5 procent van de stemmen.