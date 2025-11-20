ECONOMIE
Ook mentale gezondheid mbo-studenten iets beter

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 17:45
anp201125205 1
DEN HAAG (ANP) - Het gaat iets beter met de mentale gezondheid van mbo-studenten, staat in een rapport over de (mentale) gezondheid en het middelengebruik van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs van het Trimbos-instituut en de MBO Raad. Donderdag publiceerden onderzoekers ook al zo'n monitor over studenten in het hbo en wo. Volgens de onderzoekers is aandacht nodig voor mentale veerkracht, gezonde gewoonten en sociale steun.
Ook al gaat het iets beter met de studenten dan een paar jaar geleden, velen blijven kampen met mentale klachten. Ruim een kwart voelt zich vaak vermoeid zonder een duidelijke reden, één op de vijf ervaart dat alles veel moeite kost en één op de tien voelt zich hopeloos. Ongeveer 12 procent voelt zich meestal of altijd somber of depressief en 20 procent heeft het afgelopen jaar suïcidale gedachten gehad. Vooral genderdiverse en vrouwelijke mbo-studenten melden vaker last te hebben van mentale klachten en suïcidale gedachten, is te lezen in de monitor.
Een grote groep studenten ervaart problemen met slaap en sociale steun en mbo-studenten bewegen te weinig, concluderen onderzoekers. Bijna 40 procent van de mbo-studenten heeft geen vast slaapritme en ruim een derde voelt zich overdag vaak slaperig. Een op de tien kent niemand bij wie ze terechtkunnen met problemen en een op de vijf vertrouwt niemand volledig.
Aantal rokers neemt toe
Het aantal rokers lijkt iets toe te nemen, terwijl het aantal mbo-studenten dat alcohol drinkt juist afneemt, stellen de onderzoekers. Ongeveer een derde van de mbo-studenten rookt, waarvan 16 procent dagelijks. Ruim een kwart gebruikt een e-sigaret of vape, vaak in combinatie. Mbo-studenten roken veel vaker dan studenten in het hbo en wo. Bijna zeven op de tien mbo-studenten drinken weleens alcohol. Alcoholgebruik komt volgens de onderzoekers net zo veel voor onder minderjarigen als bij meerderjarigen, "wat opmerkelijk is gezien de wetgeving". Het drugsgebruik blijft stabiel. Een kwart heeft ooit drugs gebruikt, 11 procent recent.
Ruim 20.000 studenten van 41 mbo-instellingen in Nederland namen in 2024 en 2025 deel aan de onlinevragenlijst.
