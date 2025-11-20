ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nee, vrouwen zijn biologisch gezien niet empathischer dan mannen

psychologie
door Désirée du Roy
donderdag, 20 november 2025 om 17:49
ANP-400415143
Op de vraag of mannen of vrouwen empathischer zijn, antwoord je waarschijnlijk bijna automatisch: vrouwen. Maar dat is helemaal niet zo, althans er is niks in de hersenen van vrouwen te vinden dat hen invoelender zou maken. 
De verschillen hebben vooral te maken met genderrollen. Met hoe sterk mensen geloven dat ze zich ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ horen te gedragen. Houd je daar rekening mee, dan verdwijnt het vermeende verschil vrijwel volledig. Met andere woorden: vrouwen zeggen vaker dat ze empathisch zijn, omdat ze vinden dat dat zo hoort. Niet omdat hun hersenen anders gebouwd zijn.
En als we niet vragen hoe empathisch iemand zegt te zijn, maar kijken naar wat iemand doet, wordt het nog interessanter. Onderzoekers die lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen maten, vonden nauwelijks verschillen tussen mannen en vrouwen.
Waar vrouwen wel hoger op scoren, is het herkennen van emoties. Ze pikken subtiele signalen iets sneller op. Maar ook dat wijst niet vanzelf naar biologie. Meisjes krijgen nu eenmaal vanaf jonge leeftijd meer emotietaal aangereikt. Ze leren de woorden, de blikken, de nuances. Als je je kind jarenlang traint op een vaardigheid, is het logisch dat hij of zij daar later goed in is. Crossculturele patronen bevestigen dit simpelweg: overal worden meisjes anders gesocialiseerd dan jongens.
En dan is er nog het effect van verwachtingen. Zeg dat een test empathie meet – iets waar vrouwen zogenaamd in uitblinken – en vrouwen scoren hoger. Noem de test iets met complexe informatieverwerking en het verschil verdwijnt. Zo krachtig werken stereotypes dus.
Het probleem? Ze scheppen eisen waaraan vrouwen moeten voldoen: zacht, zorgzaam, altijd begripvol. Wie dat niet is, krijgt kritiek. Mannen worden juist afgestraft als ze wél warm en empathisch zijn. En iedereen krijgt minder speelruimte om simpelweg mens te zijn. Empathie is geen vrouwelijk talent. Het is een menselijke vaardigheid.
Bron: Psychology Today

Lees ook

Verpesten negatieve gedachten je leven? 3 technieken van een psycholoog om ze te stoppenVerpesten negatieve gedachten je leven? 3 technieken van een psycholoog om ze te stoppen
Verborgen depressie: 7 weinig bekende symptomen, volgens een psycholoogVerborgen depressie: 7 weinig bekende symptomen, volgens een psycholoog
Psycholoog: deze vier tekenen kondigen scheiding aanPsycholoog: deze vier tekenen kondigen scheiding aan
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading