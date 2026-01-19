ECONOMIE
Von der Leyen niet aanwezig bij debat over motie van wantrouwen

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 21:05
STRAATSBURG (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen was niet aanwezig in Straatsburg bij een debat in het Europees Parlement over een motie van wantrouwen tegen haar. Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) sprak maandagavond in haar plaats namens de Commissie in het parlement.
Het is de vierde motie van wantrouwen tegen Von der Leyen in haar tweede termijn als voorzitter. Voor haar eventuele aftreden is een tweederdemeerderheid voor een motie van wantrouwen nodig. Bij de vorige moties stemde nog geen helft van het parlement voor de motie.
Naar verwachting zal ook deze motie, ingediend door de uiterst rechtse fractie Patriotten voor Europa, het niet halen. Veel politieke partijgroepen noemen het onverantwoord de voorzitter weg te sturen in deze tijd van geopolitieke onzekerheid.
Het parlement stemt naar verwachting donderdag over de motie.
