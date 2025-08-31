Astrid Holleeder: ik val tussen wal en schip

AMSTERDAM (ANP) - Astrid Holleeder, die ruim tien jaar afgezonderd leefde nadat ze een getuigenis had afgelegd tegen haar criminele broer Willem Holleeder, heeft het gevoel dat ze met haar beveiliging "tussen wal en schip" valt. "Ik ben nu nog steeds onderdeel van een ruzie. Ik weet niet of ik hier volgende week kan zijn. Omdat ik niks hoor", zei ze zondagavond in RTL Tonight. "Mensen in het veld willen alles voor me doen. Maar ik zit tussen twee organisaties in." Om welke organisaties het gaat, werd niet duidelijk.

Astrid Holleeder gaat voor de talkshow aan de slag als duider van rechtszaken. Tijdens het interview liet ze in het midden of ze anderen zou aanraden om te getuigen. "Ik zou iemand bij de hand nemen en zeggen: dit heb ik doorgemaakt."

Holleeder leefde jarenlang ondergedoken. "Waarom heeft dat tien jaar moeten duren? Waarom heb ik mijn kleinkinderen niet op een normale manier kunnen zien opgroeien? Waarom konden we niet naar een pretpark? Waarom konden we niet naar een bioscoop?"