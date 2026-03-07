ECONOMIE
Spoedoverleg Arabische Liga over aanvallen op lidstaten

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 8:37
anp070326048 1
CAÏRO (ANP/AFP) - De ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga houden zondag spoedoverleg over de luchtaanvallen op lidstaten aan de Perzische Golf. Hossam Zaki van de liga zei dat de spoedbijeenkomst een videoconferentie is en werd aangevraagd door Egypte, Jordanië, Koeweit, Oman en Qatar.
De liga telt 22 lidstaten, waaronder de landen op het Arabisch schiereiland. Iran, dat geen lid is van de Arabische club, voert vergeldingsaanvallen uit op voornamelijk Amerikaanse steunpunten in de Golfstaten.
