Ook Utrecht verbiedt demonstratie van Pegida tijdens NAVO-top

UTRECHT (ANP) - Pegida mag woensdag niet demonstreren in Utrecht. De gemeente heeft de demonstratie verboden, omdat er door de NAVO-top onvoldoende politie beschikbaar is om die veilig te begeleiden. Ook in Arnhem, Enschede en Emmen werden acties van Pegida al verboden om die reden.

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat er onlineoproepen rondgaan om de demonstratie van Pegida te verstoren. Daardoor vreest de politie voor "ernstige wanordelijkheden", aldus Dijksma. "Een aanvraag om extra politie in de stad is afgewezen, mede doordat de capaciteit beschikbaar dient te blijven ten behoeve van de NAVO-top."

Maandag gingen koranverbrandingen in Nijmegen en Eindhoven niet door, omdat Pegida niet kwam opdagen. Het is nog niet duidelijk of andere Pegida-demonstraties wel doorgaan. Die zijn aangekondigd voor woensdag in Den Haag en donderdag in Amsterdam en Rotterdam.