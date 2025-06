Dodental door Russische aanval op Dnipro loopt op

KYIV (ANP/AFP/RTR) - Het aantal mensen dat in Oekraïne is omgekomen door Russische raketaanvallen op de stad Dnipro en omgeving is opgelopen tot zeventien. De gouverneur van de regio heeft dat meegedeeld. Ook zijn 279 mensen, onder wie kinderen, gewond geraakt.

Volgens de burgemeester van het oostelijk gelegen Dnipro zijn onder meer appartementengebouwen getroffen. Ook scholen en een passagierstrein raakten beschadigd. In de stad zelf kwamen vijftien mensen om. In het nabijgelegen Samar vielen twee doden.

President Volodymyr Zelensky laat weten dat bij een nachtelijke droneaanval ook drie doden, onder wie een kind, zijn omgekomen in Soemy in het noorden van Oekraïne.