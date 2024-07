Ook Vlaams Belang sluit zich aan bij Orbáns Patriots for Europe

BRUSSEL (ANP) - De Vlaamse radicaalrechtse partij Vlaams Belang wil zich aansluiten bij de nieuwe Europese politieke familie Patriots for Europe, waarvan de Hongaarse premier Viktor Orbán de medeoprichter is. Dat zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in een verklaring. "Als rechtse, patriottische en nationalistische partijen staan we samen sterk in Europa. Het is met trots dat we deel uit willen maken van deze politieke familie."

Vrijdag werd al bekend dat ook de PVV zich aansluit bij de alliantie. Patriots for Europe werd een week geleden opgericht, door de Fidesz-partij van Orbán, de Tsjechische partij ANO en de Oostenrijkse Vrijheidspartij (FPÖ).

Om behalve een alliantie ook formeel een fractie te vormen in het Europees Parlement moet de groep minstens 23 leden tellen, afkomstig uit minstens zeven verschillende EU-landen. Daaraan lijkt nu voldaan.

Met de drie oprichtende partijen, het Spaanse Vox, het Portugese Chega, het Vlaams Belang en de PVV telt de fractie nu partijen uit zeven lidstaten. Aan het minimumaantal leden werd al voldaan. Ook het Franse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen zou in gesprek zijn over toetreding.

De opkomst van Patriots for Europe gaat ten koste van de radicaalrechtse fractie Identiteit en Democratie (ID), waaruit het Vlaams Belang en de PVV overstapten en mogelijk ook het RN. Patriots for Europe zou de op twee na grootste fractie in het Europees Parlement worden.