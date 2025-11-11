Pepperspray oorzaak van ontruiming flat topsporters Heerenveen

HEERENVEEN (ANP) - De oorzaak van de ontruiming van een flatgebouw aan de Heremaweg in Heerenveen was pepperspray. Dat meldt de veiligheidsregio. Eerder op de avond werden zeven bewoners van het gebouw onwel, waarna de zevende en achtste verdieping ontruimd werden. De flat telt in totaal tien verdiepingen.

Volgens de veiligheidsregio is de achtste verdieping inmiddels weer vrijgegeven. Op de zevende etage is een woning nog niet vrijgegeven. De politie doet onderzoek.

In de flat verblijven topsporters, meldt de veiligheidsregio. Omrop Fryslân meldt dat Heerenveen-speler Isaiah Ahmed een van de bewoners was die zijn woning op last van de brandweer moest verlaten. "Ik zat FIFA te spelen, en ineens hoor ik gebonk. 'Opendoen, brandweer!' Ik dacht eerst dat het een grapje was, maar ik voelde wel iets in mijn keel. En ik moest hoesten", zei de voetballer tegen de regionale omroep.