Ook VS helpen Denemarken zich te wapenen tegen drones

KOPENHAGEN (ANP) - Ook de Verenigde Staten schieten Denemarken te hulp om zich te beschermen tegen de onbekende drones waar het land al dagen last van heeft. De Amerikanen sturen "dronebestrijdingscapaciteiten", laat het Deense ministerie van Defensie weten.

Denemarken kampt al een week met ongeïdentificeerde drones die rond vliegvelden en legerbases vliegen en het vliegverkeer verstoren. Dat is extra hinderlijk nu de hoofdstad Kopenhagen woensdag en donderdag tientallen Europese leiders ontvangt voor twee topconferenties.

De NAVO en onder andere Nederland, Duitsland, Frankrijk, het VK, Polen, Noorwegen, Zweden en Finland hebben al hulp aangekondigd. Zo gaan een luchtverdedigingsfregat, een helikopter en gespecialiseerde dronebestrijders in Denemarken assisteren. Oekraïne heeft ook dronespecialisten gestuurd.

De Deense autoriteiten en wapenindustrie "werken dag en nacht" om de verdediging tegen drones te versterken, verzekert het ministerie. Bij een belangrijke vliegbasis is een radar geplaatst.