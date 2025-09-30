Staatssecretaris noemt sluiten vuilstort Bonaire te vroeg

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Eddie van Marum van Koninkrijksrelaties noemt het niet het juiste moment om de schadelijke vuilstort Selibon op Bonaire per direct te sluiten. Volgens de BBB-bewindsman is de rijksvertegenwoordiger op het eiland bezig met een stappenplan om de situatie bij de stortplaats te verbeteren. Daarover komt in oktober een update.

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zei dinsdag dat de stort dicht moet. De situatie is volgens hem onhoudbaar. "Het kan en mag niet zo zijn dat wat in Europees Nederland ondenkbaar is, in Caribisch Nederland gewoon gangbaar is."

Veel omwonenden van Selibon hebben gezondheidsklachten door lekkende stoffen en eind vorig jaar woedde er langere tijd een brand. NSC-Kamerlid Faith Bruyning diende een motie in om de stortplaats direct te sluiten, daar wilde Van Marum dus niet in meegaan. "We werken aan een duurzame oplossing. Sluiting is nu geen oplossing."

Spanningen

Peter van Haasen (PVV) vroeg Van Marum hoe het kan dat de verantwoordelijkheid voor Selibon binnen het Bestuurscollege van Bonaire steeds naar een andere gedeputeerde wordt doorgeschoven. Het Kamerlid maakt zich daar zorgen over. Van Marum zei hier ook van gehoord te hebben en gaat volgende week met het college in gesprek tijdens een bezoek aan Bonaire.

Don Ceder van de ChristenUnie vroeg naar de veiligheidssituatie rond Aruba, Curaçao en Bonaire, omdat de eilanden vlakbij Venezuela liggen. De spanningen lopen daar op, onder meer doordat de Verenigde Staten de militaire aanwezigheid in het gebied hebben vergroot. Ceder wil dat Nederland de grenzen van het Caribisch deel van het koninkrijk beter gaat bewaken. Van Marum zei dat daar binnenkort meer informatie over komt.

De Tweede Kamer stemt donderdag over de moties.