ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook Zwitserland wil herbewapenen en dat betalen uit hogere btw

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 18:11
anp280126172 1
BERN (ANP) - Net als de NAVO-landen die het omringen, gaat ook Zwitserland zich herbewapenen. Het Alpenland betaalt dat uit een verhoging van de btw.
Zwitserland steekt al jaren minder dan 1 procent van het bruto binnenlands product in zijn verdediging en was niet van plan dat de komende jaren significant te verhogen. Maar met de grootste oorlog in Europa in tachtig jaar en een verkruimelende wereldorde komt het land daarvan terug. Dat gaat volgens de regering ook aan het zorgvuldig afzijdige Zwitserland niet voorbij. Omdat veel landen zich herbewapenen, zijn de prijzen ook gestegen en is sowieso meer geld nodig om de Zwitserse defensie op peil te houden.
De regering wil de komende jaren omgerekend 34 miljard euro extra aan defensie besteden. Om dat te bekostigen, gaat de nu nog betrekkelijk lage btw tien jaar lang met 0,8 procent omhoog. Daarmee moeten het parlement en de bevolking, in een referendum, nog wel instemmen.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

generated-image

Van heel veel koffie kunnen je hersenen krimpen

anp 456288574

Last van een loopneus: kun je dan beter je neus snuiten of ophalen?

Loading