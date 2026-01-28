Ook Zwitserland wil herbewapenen en dat betalen uit hogere btw

BERN (ANP) - Net als de NAVO-landen die het omringen, gaat ook Zwitserland zich herbewapenen. Het Alpenland betaalt dat uit een verhoging van de btw.

Zwitserland steekt al jaren minder dan 1 procent van het bruto binnenlands product in zijn verdediging en was niet van plan dat de komende jaren significant te verhogen. Maar met de grootste oorlog in Europa in tachtig jaar en een verkruimelende wereldorde komt het land daarvan terug. Dat gaat volgens de regering ook aan het zorgvuldig afzijdige Zwitserland niet voorbij. Omdat veel landen zich herbewapenen, zijn de prijzen ook gestegen en is sowieso meer geld nodig om de Zwitserse defensie op peil te houden.

De regering wil de komende jaren omgerekend 34 miljard euro extra aan defensie besteden. Om dat te bekostigen, gaat de nu nog betrekkelijk lage btw tien jaar lang met 0,8 procent omhoog. Daarmee moeten het parlement en de bevolking, in een referendum, nog wel instemmen.