Atlete Hassan in april weer van start in marathon van Londen

LONDEN (ANP) - Atlete Sifan Hassan (33) zal op 26 april van start gaan in de marathon van Londen. Hassan maakte in 2023 in Londen haar debuut op de marathon. Ondanks dat ze onderweg even moest stoppen vanwege kramp, wist ze haar eerste marathon meteen winnend af te sluiten.

In 2024 werd Hassan in Parijs olympisch kampioen op de marathon. Het was de eerste gouden medaille ooit op dat onderdeel voor Nederland. Hassan is ook de houdster van het nationale record op de marathon: 2.13,44. Dat liep ze in Chicago in 2023.

"Dit is waar ik mijn debuut op de marathon heb gemaakt en juist daarom verheug ik me om terug te keren", zegt Hassan in een persbericht. Ze liep de marathon van Londen na haar debuut in 2023 ook nog in 2025, met een derde plaats als resultaat.