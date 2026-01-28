ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Atlete Hassan in april weer van start in marathon van Londen

Sport
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 17:52
anp280126170 1
LONDEN (ANP) - Atlete Sifan Hassan (33) zal op 26 april van start gaan in de marathon van Londen. Hassan maakte in 2023 in Londen haar debuut op de marathon. Ondanks dat ze onderweg even moest stoppen vanwege kramp, wist ze haar eerste marathon meteen winnend af te sluiten.
In 2024 werd Hassan in Parijs olympisch kampioen op de marathon. Het was de eerste gouden medaille ooit op dat onderdeel voor Nederland. Hassan is ook de houdster van het nationale record op de marathon: 2.13,44. Dat liep ze in Chicago in 2023.
"Dit is waar ik mijn debuut op de marathon heb gemaakt en juist daarom verheug ik me om terug te keren", zegt Hassan in een persbericht. Ze liep de marathon van Londen na haar debuut in 2023 ook nog in 2025, met een derde plaats als resultaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

generated-image

Van heel veel koffie kunnen je hersenen krimpen

anp 456288574

Last van een loopneus: kun je dan beter je neus snuiten of ophalen?

Loading