Verlies voor AEX, ASML levert eerdere winst in en sluit lager

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met verlies gesloten, waarmee een eerdere plus uit handen werd gegeven. Die neergang kwam door een koersdaling van ASML. De chipmachinemaker leverde een flinke winst van eerder op de dag in, ondanks sterke cijfers en vooruitzichten. ASML eindigde uiteindelijk 1,9 procent in het rood. Bij opening steeg het aandeel nog ruim 7 procent.

Het orderboek en de omzet van ASML klommen in het afgelopen kwartaal naar recordniveaus, aangejaagd door de grote vraag naar de geavanceerde machines van het bedrijf uit Veldhoven om chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie te maken. ASML rekent voor dit jaar op verdere groei. Daarnaast schrapt ASML ongeveer 1700 managementbanen omdat de organisatie volgens het bedrijf "te stroef" is geworden. Branchegenoten ASMI en Besi verloren respectievelijk 1,2 en 3,6 procent.

De AEX eindigde 0,5 procent lager op 997,13 punten. Daarmee zakte de hoofdgraadmeter weer onder de 1000 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 993,04 punten. Frankfurt en Londen daalden tot 0,5 procent. De CAC 40 in Parijs ging ruim 1 procent omlaag.

Shell

Shell werd 1,5 procent duurder dankzij de stijgende olieprijzen. Koplopers bij de hoofdfondsen waren chemicaliëndistributeur IMCD en verzekeraar Aegon met plussen tot 2,6 procent.

Telecombedrijf KPN stond juist bij de dalers met een min van 0,6 procent na bekendmaking van resultaten die minder goed werden ontvangen door beleggers. Betalingsverwerker Adyen was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 3,9 procent.

MidKap

In de MidKap was industrieel toeleverancier Aalberts aanvoerder met een winst van 6,3 procent. Biotechnoloog Pharming sloot de rij bij de middelgrote bedrijven op Beursplein 5 met een daling van 3,9 procent.

LVMH ging op de beurs in Parijs 7,9 procent onderuit. Het moederbedrijf van luxemerken als Louis Vuitton en Christian Dior zag de omzet en winst vorig jaar dalen. In Frankfurt verloor Deutsche Bank 2 procent. De Duitse autoriteiten hebben kantoren van de bank in Frankfurt en Berlijn doorzocht in een onderzoek naar witwaspraktijken. Deutsche Bank komt donderdag met cijfers.