ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oorlogsschip VS aangekomen in Trinidad, voor kust Venezuela

Samenleving
door anp
zondag, 26 oktober 2025 om 14:27
anp261025082 1
PORT OF SPAIN (ANP/AFP) - Een Amerikaans oorlogsschip is aangekomen in Port of Spain, de hoofdstad van Trinidad en Tobago. Dat eiland ligt vlak voor de kust van Venezuela, te midden van hoog oplopende spanningen tussen dat land en de Verenigde Staten.
De USS Gravely doet de komende dagen mee aan militaire oefeningen, samen met Trinidad en Tobago. Die duren tot donderdag.
De Amerikanen voeren deze maanden regelmatig aanvallen uit op bootjes die volgens Washington drugs smokkelen. Het Witte Huis heeft de regering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro beschuldigd van banden met drugskartels.
Maduro noemde dat deze week nog leugens en stelde dat de VS een "oorlog fabriceren". De Amerikanen hebben meerdere oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd om de "narcoterroristen" te bestrijden, zoals president Donald Trump de smokkelaars steevast noemt.
loading

POPULAIR NIEUWS

160367093_m

Dit is het verrassende gezondheidsvoordeel van grijze haren

anp251025107 1

Peiling: PVV, GL-PvdA en D66 bijna gelijk

images (21)

Voor wie toch nog denkt dat JA21 ontzettend gematigd is: 'Gas geven als je een jood ziet, old habits die hard"

anp251025103 1

Wilders nu al zielig: als niemand met ons praat of regeert, is democratie dood

generated-image (42)

Poetin gaat premie uitloven voor scholieren die zwanger willen worden

190654054 m normal none

Welke ziektes kun je opsporen via je bloed?

Loading