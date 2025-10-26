Oorlogsschip VS aangekomen in Trinidad, voor kust Venezuela

PORT OF SPAIN (ANP/AFP) - Een Amerikaans oorlogsschip is aangekomen in Port of Spain, de hoofdstad van Trinidad en Tobago. Dat eiland ligt vlak voor de kust van Venezuela, te midden van hoog oplopende spanningen tussen dat land en de Verenigde Staten.

De USS Gravely doet de komende dagen mee aan militaire oefeningen, samen met Trinidad en Tobago. Die duren tot donderdag.

De Amerikanen voeren deze maanden regelmatig aanvallen uit op bootjes die volgens Washington drugs smokkelen. Het Witte Huis heeft de regering van de Venezolaanse president Nicolás Maduro beschuldigd van banden met drugskartels.

Maduro noemde dat deze week nog leugens en stelde dat de VS een "oorlog fabriceren". De Amerikanen hebben meerdere oorlogsschepen en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd om de "narcoterroristen" te bestrijden, zoals president Donald Trump de smokkelaars steevast noemt.