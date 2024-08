Oorlogsslachtoffers Nederlands-Indië herdacht in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië worden donderdagavond herdacht bij het Indisch monument in Den Haag. Het is de derde keer dat de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 in de avonduren plaatsvindt.

Hoofdspreker dit jaar is schrijfster Yvonne Keuls (92), die geboren is in Nederlands-Indië en op 7-jarige leeftijd naar Nederland kwam. Ze houdt met haar kleindochter Babiche een toespraak. De Haagse burgemeester Jan van Zanen draagt een bewerking voor van het gedicht Er leven haast geen mensen meer... van Wim Kan (1911 - 1983). Cabaretier Kan zat zelf in jappenkampen en vroeg tijdens zijn latere loopbaan meerdere keren aandacht voor deze geschiedenis.

Ook premier Dick Schoof, staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport) en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer zijn aanwezig.

De plechtigheid begint om 19.15 uur en wordt om 20.20 uur afgesloten met een defilé langs het monument in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Hierbij kunnen aanwezigen bloemen leggen bij het monument.

Precies 79 jaar geleden gaf de Japanse bezetter van Nederlands-Indië zich over, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Tijdens de ceremonie wordt stilgestaan bij alle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

Net als bij de vorige twee edities is de herdenking ook dit jaar live te volgen via de NOS op NPO 1.