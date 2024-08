Brandweer Amsterdam viert 150-jarig jubileum

AMSTERDAM (ANP) - De brandweer Amsterdam-Amstelland viert donderdag haar 150-jarig bestaan. Op het terrein van kazerne Willem aan de Ringdijk in Amsterdam-Oost is een verzameling van historische brandweervoertuigen uit het hele land te zien en op de Amstel geven brandweerduikers demonstraties. Ook wordt een nieuw uniform gepresenteerd.

Tijdens de jubileumviering wordt de historische stoomspuit Cerberus van stal gehaald. "Deze antieke brandspuit uit 1899 zal, na een vijfjarige restauratie, weer in actie te zien zijn en met veel (stoom)kracht blussen zoals in vroegere tijden", aldus de brandweer Amsterdam-Amstelland. Brandweerduikers laten op de Amstel twee keer zien hoe een redding verloopt. "Met meerdere voertuigen zullen ze tonen hoe er in geval van nood samengewerkt wordt."

De Amsterdamse brandweer bestaat sinds 15 augustus 1874 en was het eerste beroepsbrandweerkorps van Nederland. Er waren toen nog 144 brandweermedewerkers op 280.000 inwoners van de hoofdstad. De brandweer is later uitgebreid naar omliggende gebieden en omvat nu naast Amsterdam ook de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. In de hoofdstad zijn nu 12 beroepskazernes, waar ongeveer 430 mensen werken, en twee kazernes met vrijwilligers.