Memoires Epstein-aanklaagster Virginia Giuffre verschijnen volgende maand

Boeken
door Gerard Driehuis
maandag, 25 augustus 2025 om 15:56
ANP-525652358
De postume memoires van Virginia Roberts Giuffre, een van de bekendste aanklaagsters van Jeffrey Epstein, verschijnen op 21 oktober bij uitgeverij Alfred A. Knopf. Giuffre, die in april op 41-jarige leeftijd overleed, werkte samen met journaliste Amy Wallace aan "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice".
Enkele weken voor haar overlijden in april schreef Giuffre in een e-mail dat publicatie haar "oprechte wens" was, ongeacht haar omstandigheden. "De inhoud van dit boek is van cruciaal belang, omdat het licht werpt op de structurele tekortkomingen die mensenhandel van kwetsbare personen over grenzen heen mogelijk maken," aldus haar boodschap. "Het is van groot belang dat de waarheid wordt begrepen en dat deze kwesties worden aangepakt, omwille van gerechtigheid en bewustwording."
Giuffre lag sinds maart in het ziekenhuis na een ongeval. "In het geval van mijn overlijden wil ik ervoor zorgen dat Nobody's Girl nog steeds wordt uitgebracht," schreef ze op 1 april, enkele weken voor haar overlijden op 25 april. "Ik geloof dat het veel levens kan beïnvloeden."
Giuffre sloot in 2023 een zevencijferige deal voor het boek, eerst met Penguin Press en later bij Knopf toen hoofdredacteur Emily Cunningham daar ging werken, aldus een woordvoerder.
Giuffre verklaarde dat ze begin jaren 2000 als tiener in Epsteins netwerk terechtkwam en misbruikt werd door onder anderen prins Andrew. Epstein overleed in 2019 in een cel in New York, Maxwell werd eind 2021 veroordeeld voor sekshandel. Andrew ontkende de beschuldigingen; in 2022 troffen Giuffre en Andrew een schikking.
Het boek bevat nieuwe, intieme details over haar tijd met Epstein, Maxwell en hun netwerk. Giuffre spreekt voor het eerst publiekelijk over prins Andrew sinds hun schikking in 2022. Het boek bevat geen beschuldigingen tegen Donald Trump, maar wel hartverscheurende nieuwe onthullingen over misbruik en machtsmisbruik binnen Epsteins kring.
De uitgever benadrukt dat het boek grondig is gecontroleerd, zowel feitelijk als juridisch. Coauteur Amy Wallace is een bekroonde journaliste die onder meer voor The New York Times en Los Angeles Times heeft geschreven. Het 400 pagina's tellende manuscript was volledig afgerond voor Giuffre's overlijden. De memoires beloven een unieke blik te geven op een van de meest controversiële zaken van de laatste jaren, verteld door een van de belangrijkste slachtoffers.

