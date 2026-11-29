BAD TATZMANNSDORF (ANP/BELGA) - In het Oostenrijkse Bad Tatzmannsdorf heeft een echtpaar het wereldrecord voor het meeste aantal kerstlampjes aan en rond een woning verbroken. Ze hebben meer dan 900.000 lampjes opgehangen en daarmee het vorige record uit New York van rond de 800.000 lampjes ruimschoots overtroffen.

Het stel is acht maanden per jaar bezig met de versiering. Vier maanden om alles op te bouwen en nog eens vier om het weer op te bergen. Volgens de vrouw van het stel hadden ze het geld dat ze door de jaren heen aan de kerstverlichting hebben uitgegeven kunnen gebruiken om een klein huis te kopen. Het stroomverbruik valt daarentegen mee, omdat ze gebruikmaken van zonnepanelen en batterijen.

Het doel van het stel is om volgend jaar een miljoen lichtjes op te hangen. Ze hebben ook nog een Europees record verbroken, dankzij de ruim tweehonderd opblaasfiguren die in de tuin staan. Jaarlijks komen er rond de 40.000 mensen kijken naar het kersthuis. De toegang is gratis, maar mensen mogen wel een donatie doen.