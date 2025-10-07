Op diverse plekken pro-Palestijnse demonstraties

DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plekken in Nederland worden pro-Palestijnse demonstraties gehouden. In Den Haag staan een paar honderd mensen bij de Hofvijver. Daar wordt later in de avond een mars gelopen. Een aanzienlijk deel van de demonstranten draagt gezichtsbedekking, ziet een ANP-verslaggever. De menigte draagt vlaggen en borden met teksten als "stop het bloedvergieten" en "je stilte is dodelijk".

Op Amsterdam Centraal Station wordt een sit-in gehouden. Even na 18.00 uur zijn daar tientallen pro-Palestijnse demonstranten bij elkaar. Ze zijn van plan hier tot 19.00 uur te blijven en willen dan naar de Dam lopen. Ze zwaaien met Palestijnse vlaggen en scanderen leuzen als 'Free, free Palestine' en 'Netherlands, you can't hide, you're supporting genocide'.

In de hal van Leiden Centraal zitten ook enkele tientallen mensen op de grond.

Het is dinsdag twee jaar geleden dat Hamas een grote verrassingsaanval uitvoerde op het zuiden van Israël waarbij ruim 1200 Israëliërs werden gedood.