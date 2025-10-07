Tata Steel Nederland steunt 'evenwichtig' staalvoorstel EU

VELSEN-NOORD (ANP) - Tata Steel Nederland is blij met het voorstel van de Europese Commissie die de Europese staalindustrie moet beschermen tegen concurrentie van buitenaf. Dinsdag maakte de Commissie bekend de importquota op staal bijna te willen halveren en de heffing op importen daarboven te willen verdubbelen.

"De Europese Commissie heeft een evenwichtig voorstel gepubliceerd, dat rekening houdt met de belangen van staalproducenten, maar ook met producenten die het staal gebruiken in hun producten", vindt Tata Steel.

De Commissie stelde voor de importquota te verlagen tot iets meer dan 18 miljoen ton staal per jaar. Voor alle staalimport daarboven geldt een heffing van 50 procent, een verdubbeling van het huidige tarief van 25 procent. Het voorstel geeft ook ruimte om te investeren in groen staal, aldus de staalproducent. "Tata Steel wil graag concurreren in een internationale context, maar dan wel op een gelijk speelveld." Het plan zorgt hier volgens het bedrijf voor.