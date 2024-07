Flinke stijging van mensen voor de rechter na bedreigen politici

DEN HAAG (ANP) - 67 mensen moesten vorig jaar voor de rechter verschijnen voor het bedreigen van politici, meldt het Openbaar Ministerie (OM). In 2022 ging het nog om 37 personen. De stijging komt volgens het OM onder andere doordat meer verdachten in Nederland wonen, waardoor ze makkelijker geïdentificeerd konden worden. Veel veroordeelden kregen naast een taakstraf ook een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd.

Er kwamen in 2023 een stuk minder meldingen van bedreigingen binnen dan het jaar ervoor, 753 tegenover 1125. Daarvan werden er respectievelijk 578 en 889 als strafbare bedreiging bestempeld door het OM. Uiteindelijk leidde dat in 2023 dus tot 67 dagvaardingen. Het OM gaat ervan uit dat dit aantal nog stijgt, omdat er nog 83 onderzoeken lopen.

Van de 578 strafbare bedreigingen in 2023 kwamen er 175 uit landen waarmee Nederland geen rechtshulpverdrag heeft, wat kan betekenen dat de zaak wordt beëindigd door het ontbreken van verdere opsporingsmogelijkheden. Een andere reden om een zaak te beëindigen kan zijn dat het onderzoek niet heeft geleid tot een verdachte. In totaal werd vorig jaar aan 420 zaken geen vervolg gegeven.

Het totale aantal politici dat bedreigd wordt is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De bedreigingen vinden veelal plaats via sociale media, maar ook via de telefoon, e-mail en post.