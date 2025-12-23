Opbrengst 3FM Serious Request nadert nu al recordhoogte

DEN BOSCH (ANP) - De opbrengst van 3FM Serious Request is met nog een dag te gaan al bijna recordhoog. Na vijf dagen hebben dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer in het Glazen Huis in Den Bosch 12.288.653 euro voor Spieren voor Spieren opgehaald, is dinsdag op NPO 3FM bekendgemaakt.

Het bedrag is nu al hoger dan vorig jaar, toen de teller aan het einde van de actieweek op ruim 11,5 miljoen euro stond. De totale opbrengst groeide in de weken daarna nog uit tot ruim 12,5 miljoen euro. Het recordbedrag staat vooralsnog op ruim 13,8 miljoen euro en werd neergezet in 2012. Destijds was het bedrag aan het einde van Serious Request-actieweek echter 12,2 miljoen.

Van Deelen, Hijlkema en Meijer draaien nog een dag platen die door luisteraars worden aangevraagd na het doen van een donatie. De finale is op kerstavond; dan worden de drie radiomakers uit het Glazen Huis bevrijd. Fix You van Coldplay was dinsdag de meest aangevraagde plaat.