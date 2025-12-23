Koperprijs stijgt voor het eerst tot ruim 12.000 dollar per ton

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De koperprijs is dinsdag voor het eerst gestegen tot boven de 12.000 dollar per ton. De prijs van koper stijgt de laatste maanden, onder meer vanwege zorgen over de aanvoer van het belangrijke metaal.

De koperprijs steeg dinsdag tot zo'n 12.160 dollar per ton. Koper is dit jaar al ruim 35 procent in waarde gestegen en ligt op koers voor de grootste jaarlijkse stijging sinds 2009.

De prijs werd dit jaar opgedreven doordat importeurs uit de Verenigde Staten anticipeerden op dreigende importheffingen op koper en grotere voorraden aanlegden. Daarnaast zorgden onder meer een dodelijk ongeval in een grote kopermijn in Indonesië en een ondergrondse overstroming in de Democratische Republiek Congo de afgelopen maanden voor een daling van de wereldwijde productie.

Koper is belangrijk voor de energietransitie, omdat er voor de aanleg van elektriciteitsnetten veel van nodig is. Het metaal is ook essentieel voor kunstmatige intelligentie.