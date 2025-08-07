ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Straf voor plasticexport naar landen met slechte afvalverwerking

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 12:31
anp070825097 1
ROTTERDAM (ANP) - Een man uit Uithoorn is veroordeeld tot 240 uur taakstraf omdat hij met zijn bedrijf illegaal plasticafval exporteerde naar landen in Azië en Afrika, vaak met slechte afvalverwerking. Zijn vrouw kreeg een taakstraf van 60 uur voor witwassen, meldde milieuopsporingsdienst ILT-IOD donderdag.
De rechtbank in Rotterdam heeft de man ook een bestuursverbod van vijf jaar opgelegd. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf en moet hij ruim 141.000 euro terugbetalen. Dit bedrag verdiende hij met de illegale export van achttien containers met kunststofafval.
Als dit afval terechtkomt in landen zonder goede verwerking, belandt het vaak op open stortplaatsen of het wordt ongecontroleerd verbrand. "Dit leidt tot ernstige milieuschade en gezondheidsrisico's", aldus ILT-IOD.
Nog twee anderen kregen een taakstraf van 80 en 150 uur. De verdachten kenden elkaar en werkten soms samen.
Vorig artikel

Amerikaanse (41) ontwaakt uit coma vlak voor organen werden gedoneerd: 'Kans in NL nihil'

Volgend artikel

Openbaar Ministerie weer bereikbaar per mail na ICT-problemen

POPULAIR NIEUWS

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

altijd-gelijk-hebben-gedragingen

Dit zijn de 7 dingen die mensen doen die altijd gelijk denken te hebben

Scherm­afbeelding 2025-08-07 om 07.34.33

Hoe kan de VVD in 's hemelsnaam de verkiezingen winnen met zwaarbeschadigde Yesilgöz?

shutterstock_236980549

Leraar heeft in de klas twee keer seks met leerlinge (17), geeft haar de schuld