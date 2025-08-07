Straf voor plasticexport naar landen met slechte afvalverwerking

ROTTERDAM (ANP) - Een man uit Uithoorn is veroordeeld tot 240 uur taakstraf omdat hij met zijn bedrijf illegaal plasticafval exporteerde naar landen in Azië en Afrika, vaak met slechte afvalverwerking. Zijn vrouw kreeg een taakstraf van 60 uur voor witwassen, meldde milieuopsporingsdienst ILT-IOD donderdag.

De rechtbank in Rotterdam heeft de man ook een bestuursverbod van vijf jaar opgelegd. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf en moet hij ruim 141.000 euro terugbetalen. Dit bedrag verdiende hij met de illegale export van achttien containers met kunststofafval.

Als dit afval terechtkomt in landen zonder goede verwerking, belandt het vaak op open stortplaatsen of het wordt ongecontroleerd verbrand. "Dit leidt tot ernstige milieuschade en gezondheidsrisico's", aldus ILT-IOD.

Nog twee anderen kregen een taakstraf van 80 en 150 uur. De verdachten kenden elkaar en werkten soms samen.