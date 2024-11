Opera Zuid: magere subsidie betekent doodvonnis

MAASTRICHT/DEN HAAG (ANP) - Opera Zuid vreest te zullen verdwijnen nu het in Maastricht gevestigde muziektheatergezelschap een brief van de cultuurminister heeft gekregen waarin staat dat het nog geen 1,9 miljoen euro subsidie per jaar zal worden toegekend. De organisatie meent bijna het dubbele nodig te hebben om te blijven bestaan en aan allerlei eisen te voldoen. Ze wijst op de Raad voor Cultuur, die de bewindsman afgelopen zomer adviseerde Opera Zuid te ondersteunen met "aanvullende financieringsmogelijkheden".

De raad stelde in juli dat "Opera Zuid structureel meer armslag nodig heeft", overigens zonder daar een bedrag aan te verbinden. De enige operavoorziening in de regio Zuid is volgens het adviesorgaan echter 'onderscheidend' en 'van onmisbare waarde'.

Maar extra geld zit er dus niet in en dat betekent volgens Opera Zuid haar 'doodvonnis '. De beschikking van de minister "stelt ons gezelschap voor verplichtingen die onuitvoerbaar zijn binnen de toegekende middelen".

De instelling hoopt dat de Tweede Kamer ingrijpt als die volgende week debatteert over de financiering van kunst en cultuur door het Rijk in de komende vier jaar en de 'rampzalige' gevolgen van het besluit van de minister voorkomt..