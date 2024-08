Opgepakte Groninger kreeg eerder tbs voor doden man Alkmaar

GRONINGEN (ANP) - De 56-jarige Mark B. die vastzit voor betrokkenheid bij de dood van een 58-jarige vrouw in Groningen is eerder veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en een tbs-maatregel voor het doden van een man in Alkmaar in 1993. De opgelegde maatregel is in 2019 beëindigd, bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van het Dagblad van het Noorden.

De verdachte zou zijn 60-jarige slachtoffer destijds op "buitengewoon gruwelijke wijze" van het leven hebben beroofd, concludeerde de rechtbank. B. stak hem enkele malen met een broodmes in zijn borst en hals. Daarnaast zou hij hem ook hebben gestoken met een aardappelschilmesje, het hoofd van het slachtoffer op de vloer hebben gebonkt en op zijn borstkas hebben gesprongen.

B. bekende de man in de nacht van 19 op 20 mei 1993 in diens eigen woning te hebben gedood, omdat de man seksuele toenadering zou hebben gezocht op een moment dat B. over zijn huurschuld wilde praten. Hij was enige tijd bij de man in de kost geweest, zonder dat hij een relatie met hem had. Het slachtoffer bood B. aan te blijven slapen. De verdachte zei destijds in de rechtbank in Alkmaar in paniek te zijn geraakt toen het slachtoffer hem in de slaapkamer naakt omarmde.

Persoonlijkheidsstoornis

Volgens de psychiatrische rapportage was B. tijdens het misdrijf verminderd toerekeningsvatbaar en leed hij aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis. De kans op herhaling van een dergelijke geweldsexplosie zou aanzienlijk zijn. De officier van justitie eiste in november 1993 een gevangenisstraf van vijf jaar en tbs met dwangverpleging voor doodslag. De rechtbank matigde de celstraf naar vier jaar, met het oog op de jonge leeftijd van de toen 26-jarige man.

Dinsdagavond deelde de politie de identiteitsgegevens van Mark B. op de website en socialemediakanalen na de vondst van het lichaam van de 58-jarige vrouw in een woning aan het Linnaeusplein in Groningen. B. was een bekende van het slachtoffer.

De politie zocht in de omgeving van het Drentse Vries naar de man met speurhonden en helikopters. Daar werd B. gevonden. De verdachte zit vast en mag op dit moment alleen contact hebben met zijn advocaat.