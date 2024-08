Beachvolleybalduo Stam/Schoon wint tweede groepsduel op EK

APELDOORN (ANP) - Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben zich herpakt na de nederlaag in de eerste groepswedstrijd van het Europees kampioenschap. Het duo won in Apeldoorn in twee sets van het Italiaanse koppel Margherita Bianchin en Claudia Scampoli: 21-9 21-18

Stam en Schoon, die als tweede zijn geplaatst bij het EK, verloren maandag de eerste groepswedstrijd op het EK in drie sets van Maryna Hladun en Tetiana Lazarenko uit Oekraïne. Ze spelen later woensdagavond in Arnhem nog tegen het Duitse koppel Sarah Schneider en Margareta Kozuch.

Op de Spelen in Parijs gingen Stam en Schoon in de achtste finales onderuit tegen de Spaanse vrouwen Daniela Álvarez en Tania Moreno.