Opgepakte mannen bij Britse luchtmachtbasis zijn allen Brits

LONDEN (ANP) - De vijf mannen die zondagochtend werden opgepakt bij de Britse luchtmachtbasis Fairford hebben allen de Britse nationaliteit, meldt de antiterrorismepolitie (CTP). Ze zijn tussen de 23 en 25 jaar oud en wonen alle vijf in Londen.

In de nacht van zaterdag op zondag werd er melding gemaakt van drie voertuigen die richting de basis reden. Zondagochtend werd het vijftal aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad.

In de verklaring gaat de antiterrorismepolitie niet in op mogelijke motieven. In Britse media wordt gespeculeerd dat er een verband is met Iran, omdat de basis in Fairford wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht.

"Ik ben me er zeer van bewust dat er volop wordt gespeculeerd over de drijfveren achter dit incident en dat er geopolitieke vragen worden opgeworpen", zegt Vicky Evans van de CTP. "Ik verzoek echter om de CTP op dit moment de ruimte te geven om zorgvuldig en duidelijk te werk te gaan."