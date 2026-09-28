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Paus hekelt in Metz verruwing in internationale politiek

Samenleving
door anp
maandag, 28 september 2026 om 14:33
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METZ (ANP/AFP/DPA) - De paus heeft tijdens zijn bezoek aan het Franse Metz gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. Hij zei in het bijzijn van president Emmanuel Macron dat Europa daar het goede voorbeeld kan geven.
"De waarde van het houden van je woord wordt terzijde geschoven. In plaats daarvan scheppen mensen op over leugens en bedrog", verklaarde Leo, die daarbij geen landen bij naam noemde. Europa kan helpen "deze neerwaartse spiraal te doorbreken", stelde hij.
Metz is de laatste bestemming van zijn meerdaagse bezoek aan Frankrijk. Het is de eerste keer in bijna twee decennia dat een paus het land bezoekt en de komst van Leo kan rekenen op grote belangstelling. In Metz, waar zo'n 120.000 mensen wonen, waren hotels volgeboekt.
De eerste Amerikaanse paus zou voor die bestemming hebben gekozen omdat Metz wordt gezien als de stad van Robert Schuman. Die Franse politicus legde na de Tweede Wereldoorlog mede de basis voor de oprichting van de Europese Unie.
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