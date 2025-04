Opgesloten pro-Palestijnse student mist geboorte zoon in VS

WASHINGTON (ANP/AFP) - De pro-Palestijnse activist Mahmoud Khalil miste maandag de geboorte van zijn zoon nadat de Amerikaanse autoriteiten een tijdelijke vrijlating weigerden, zo heeft de vrouw van de Columbia University-student bekendgemaakt.

Khalil, een van de meest zichtbare leiders van landelijke campusprotesten tegen de oorlog in Gaza, werd op 8 maart gearresteerd door de immigratiepolitie ICE. "Dit was een doelbewuste beslissing van ICE om mij, Mahmoud en onze zoon te laten lijden", verklaarde Khalils Amerikaanse vrouw Noor Abdalla.

"Mijn zoon en ik zouden deze eerste dagen op aarde niet zonder Mahmoud moeten doorbrengen. ICE en de regering-Trump hebben deze kostbare momenten van onze familie gestolen in een poging Mahmouds steun voor Palestijnse vrijheid het zwijgen op te leggen", zei Abdalla, die in New York beviel. Khalil werd overgeplaatst naar de zuidelijke staat Louisiana, mogelijk in een poging een rechter te vinden die president Trumps immigratiebeleid gunstig gestemd is.