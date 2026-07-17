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Ophef rond christelijke CDU'er die zich tot draagmoeder wendde

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 13:33
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BERLIJN (ANP) - In Duitsland staat de positie van CDU-kopstuk Jens Spahn onder druk na een rel over draagmoederschap. Zijn prominente partijgenoot Daniel Peters eist nu zijn vertrek.
In Duitsland was ophef ontstaan om het kind dat de christendemocraat kreeg met zijn partner. Spahn, homoseksueel en christen, is uitgesproken tegenstander van draagmoederschap en stemde eerder tegen wetgeving daaromtrent, maar week zelf uit naar de VS om het Duitse verbod op draagmoederschap te omzeilen.
Tegenover Bild noemt Peters het "totaal onacceptabel" dat Spahn politiek het ene bepleit en vervolgens persoonlijk het andere doet. "Jens Spahn heeft een verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven", aldus Peters. "Het is niet meer houdbaar dat Jens Spahn voorzitter is van de parlementaire CDU/CSU-groep."
Eerder op vrijdag zei Groenen-parlementariër Janosch Dahmen al tegen Welt dat "iemand die de politieke maatregelen verkondigt, goed moet kunnen uitleggen waarom die klaarblijkelijk niet voor hemzelf gelden".
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