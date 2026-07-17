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Misdrijf zoveel van de Donald: Trump laat beleggers betalen voor snelle posts president

Economie
door Dirk Kruin
vrijdag, 17 juli 2026 om 13:36
bijgewerkt om vrijdag, 17 juli 2026 om 13:45
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Als Trump bekend maakt dat hij meer bruggen wil bouwen, dat stijgen de aandelen van bruggenbouwers. Als je dus al weet dat Trump dat gaat aankondigen levert dat heel snel veel geld op.
Het mediabedrijf van Donald Trump wil dat handelaren en beleggers gaan betalen voor realtime toegang tot berichten op Truth Social van de populairste accounts op het platform, waaronder dat van de president zelf. Trump Media hoopt op die manier een aantrekkelijke nieuwe inkomstenbron aan te boren.
Trump, die met zijn berichten op sociale media al de financiële markten in beweging heeft gebracht, heeft met 12,9 miljoen volgers het grootste bereik op Truth Social. Ook andere functionarissen uit het Witte Huis hebben daar een grote schare volgers.
De betaalde dienst, genaamd Truth API, is bedoeld voor organisaties zoals flitshandelaren en algoritmebedrijven die afhankelijk zijn van snelle nieuwsvoorziening. Zij worden snel op de hoogte gebracht wanneer de president een nieuw bericht heeft geplaatst.
Hoeveel het precies gaat kosten en hoeveel sneller klanten berichten krijgen dan de reguliere pushmeldingen op Truth Social, is nog niet duidelijk. De dienst moet volgende maand van start gaan.
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