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Opkomst Saksen-Anhalt tot nu hoger dan bij vorige verkiezingen

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 13:13
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MAAGDENBURG (ANP) - De opkomst bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is vooralsnog hoger dan bij de vorige stembusgang in 2021. Om 12.00 uur had 34,7 procent van de stemgerechtigden gestemd. Vijf jaar geleden was dat op hetzelfde tijdstip 22,4 procent.
De kiescommissie van de deelstaat heeft die informatie aan het begin van de middag gedeeld. In dezelfde verklaring staat dat de verkiezingen rustig en zonder noemenswaardige vertragingen verlopen. De ongeveer 2110 stembureaus openden om 08.00 en zijn tot 18.00 uur geopend. Daarna worden de stemmen geteld.
Media komen direct na de sluiting van de stemlokalen met prognoses. Het is niet toegestaan om voor die tijd informatie over het stemgedrag te delen. De radicaalrechtse Alternative für Deutschland wordt volgens peilingen veruit de grootste partij in Saksen-Anhalt.
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