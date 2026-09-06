ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nigeriaanse autoriteiten onderzoeken plots vertrek Uber

Economie
door anp
zondag, 06 september 2026 om 13:12
anp060926071 1
ABUJA (ANP/BLOOMBERG) - De Nigeriaanse mededingingsautoriteit onderzoekt het plotselinge vertrek van taxi-app Uber uit het Afrikaanse land. Afgelopen week staakte het Amerikaanse techbedrijf er abrupt zijn activiteiten zonder gebruikers vooraf te waarschuwen.
Toezichthouders van de FCCPC "bekijken de manier waarop ze zijn vertrokken, met name wat betreft niet-nagekomen diensten aan klanten", heeft topman Tunji Bello van de concurrentiewaakhond zondag laten weten.
Uber stopte woensdag met zijn diensten in Nigeria en Oeganda als onderdeel van een grote reorganisatie. Wereldwijd schrapt het bedrijf daarbij 3300 banen, ongeveer 10 procent van het totale personeelsbestand. Het besluit werd niet vooraf gecommuniceerd met Nigeriaanse gebruikers, wat tot verwarring leidde bij zowel passagiers als chauffeurs.
Er is ook geen specifieke reden gegeven voor het besluit van Uber om zich terug te trekken uit het in inwonertal grootste land van Afrika, met meer dan 200 miljoen inwoners. Uber was sinds 2014 in het land actief.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2747816009

Morgen wordt het weer 30° (zucht)

nederland in een jaar ruim 100 000 bedrijven rijker veel zzpers1673436991

Startersaftrek verdwijnt, zelfstandigenaftrek naar €900: zoveel minder houd je over als zzp'er in 2027

shutterstock_2729639811

Waarom de supermarkt in Duitsland vaak goedkoper is dan in Nederland

zzper heeft vaak ook nog andere inkomsten1514518323

Je bent zzp'er en betaalt in 2027 honderden euro's extra belasting: zes regelingen die tegelijk veranderen

overwaarde-verzilveren-header

Zo haal je geld uit je huis zonder het te verkopen (maar let op de rente)

generated-image (1)

Dit zijn volgens inwoners de veiligste en onveiligste steden ter wereld

Loading