Die Linke wint verkiezingen in Berlijn met recorduitslag

BERLIJN (ANP/DPA) - Die Linke heeft de verkiezingen voor het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn gewonnen. De partij van lijsttrekker Elif Eralp kreeg 25,7 procent van de stemmen, meldt de kiescommissie. Het is de beste uitslag ooit voor de uiterst linkse partij in de Duitse hoofdstad.

De CDU van bondskanselier Friedrich Merz, die de vorige verkiezingen nog won, eindigde als tweede met 18,8 procent. De radicaalrechtse AfD kreeg 16,3 procent, gevolgd door de Groenen (14,3 procent) en de SPD (12,1 procent). Voor de sociaaldemocraten is het de slechtste uitslag ooit bij verkiezingen voor het Berlijnse parlement.

Een coalitie van Die Linke, de Groenen en de SPD behoort tot de mogelijkheden. Die Linke beslist vrijdag op een partijcongres of ze verkennende gesprekken wil beginnen.