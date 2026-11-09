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Opnamestop Zaans Medisch Centrum door stroomuitval

Samenleving
door anp
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ZAANDAM (ANP) - Door technische werkzaamheden is maandag in een deel van het Zaans Medisch Centrum de stroom uitgevallen. De veiligheid van patiënten is niet in gevaar geweest, aldus het ziekenhuis. Wel is er een opnamestop "totdat de situatie technisch weer volledig stabiel is".
De opnamestop geldt ook voor de eerste hulp, zegt een woordvoerder. Ambulances rijden naar andere ziekenhuizen.
De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.
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