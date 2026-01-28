Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

De electorale honeymoon van D66 is alweer voorbij. Waar Rob Jetten na de verkiezingen nog even mocht ruiken aan een groeiende achterban, keert een flink deel van die kiezers nu terug naar GroenLinks-PvdA. Het nieuwe kabinet is hen links genoeg. Ondertussen rommelt het op radicaal rechts, waar de PVV verder leegloopt en JA21 zich ontpopt tot de nieuwe verzamelbak voor teleurgestelde proteststemmers.

In de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Verian wisselen D66 en GroenLinks-PvdA stuivertje. D66 levert vijf zetels in, GroenLinks-PvdA wint er precies zoveel. Beide partijen staan daarmee weer op hun verkiezingsniveau: respectievelijk 21 en 26 zetels.

Klaver-effect

De verklaring ligt vooral in de formatie. D66 onderhandelt met VVD en CDA over een minderheidskabinet. Voor een deel van de linkse kiezers is dat een brug te ver. “Na de verkiezingen twijfelde ik wel of D66 niet een betere keuze zou zijn geweest”, zegt een stemmer, “maar Jesse Klaver brengt een andere (betere) energie in de partij en D66 is te ver naar rechts afgeslagen.”

GroenLinks-PvdA blijft officieel in de oppositie, maar sluit steun aan het kabinet niet uit. Dat idee leeft ook onder de achterban: 91 procent vindt dat de partij in principe bereid moet zijn om samen te werken. Wel zijn er rode lijnen. Grote bezuinigingen op de zorg gelden voor veel kiezers als absolute ‘no go’.

PVV loopt leeg

Aan de rechterkant zet de neergang van de PVV door. De interne crisis, met zeven afgesplitste Kamerleden, jaagt kiezers weg. Waar zij eerder nog richting Forum voor Democratie trokken, lijkt nu vooral JA21 te profiteren. De partij stijgt naar 12 zetels, drie meer dan eind november.

Een voormalige PVV-stemmer verwoordt het nuchter: “De massa-immigratie staat op de agenda. Verder doet de partij niets bijzonders.” En over JA21: “JA21 neemt een constructievere houding aan jegens het nieuwe kabinet. Ik vind dat wel belangrijk, omdat met alleen partijpolitiek voeren de samenleving niet bediend wordt.”

Yeşilgöz als minister

De VVD klimt naar 23 zetels en is nu de meest rechtse partij aan de formatietafel. Onder VVD-stemmers leeft bovendien een duidelijke wens: 62 procent vindt dat Dilan Yeşilgöz minister moet worden. “Ze is als leider enigszins beschadigd, in elk geval bij anderen”, zegt een kiezer. “En een ministerschap, wat ze ook zelf ambieert, is een goede manier om de leiding op termijn over te dragen.”

Het CDA zakt terug naar 17 zetels. Veel kiezers zien Henri Bontenbal liever in de Kamer blijven. “Bij een minderheidskabinet hoort hij in de Tweede Kamer te zijn. Daar worden de coalities gesmeed.”

BBB richting nul