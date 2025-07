Opnieuw aanhoudingsbevel tegen Zuid-Koreaanse oud-president Yoon

SEOUL (ANP/AFP) - Openbaar aanklagers hebben opnieuw een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de Zuid-Koreaanse oud-president Yoon Suk-yeol. Het bevel heeft te maken met zijn rechtszaak rond machtsmisbruik en het belemmeren van overheidswerkzaamheden, heeft aanklager Park Ji-young bekendgemaakt.

Yoon wordt vervolgd voor zijn optreden in december, toen hij de staat van beleg afkondigde en militairen naar het parlement stuurde om parlementariërs tegen te houden. Hij is al uit zijn ambt gezet. De oud-president wordt ook verdacht van het vervalsen van officiële stukken.

"Het bevel geeft aan waarom detentie noodzakelijk is, maar ik kan daar niet over uitweiden", zei aanklager Park. De details worden besproken in de rechtbank. Yoons advocaten noemen het aanhoudingsbevel "overdreven en onnodig".

In januari werd ook al geprobeerd om Yoon aan te houden. Toen lukte dat niet omdat hij zich daartegen verzette.