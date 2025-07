Meer dan miljoen toeschouwers langs de kant bij Touretappe

LILLE (ANP/AFP) - De eerste etappe van de Tour de France trok zaterdag in Noord-Frankrijk meer dan een miljoen toeschouwers langs de kant van de weg. Dat maakte Pierre-Yves Thouault, adjunct-directeur wielrennen bij sportorganisatie ASO, bekend aan persbureau AFP. Daarnaast was het aantal kijkers dat via de televisie naar het begin van de wielerronde in Lille keek het hoogst in 25 jaar.

De directie van de Tour was ingenomen met de cijfers. "We zien zeer hoge kijkcijfers, en daar zijn we uiteraard blij mee", zei adjunct-directeur Christian Prudhomme zondag bij de start van de tweede etappe in Lauwin-Planque.